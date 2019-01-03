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الاتحاد الوطني:الأسبوع المقبل سيشهد حوارات جديدة مع حزب بارزاني لحسم الخلافات
الاقتصاد النيابية:حكومتي العبادي وعبد المهدي وراء عدم استلام أموال مؤتمر الكويت لإعمار العراق
عليوي:أزمة وزارتي الدفاع والداخلية ستحل يوم الثلاثاء المقبل
مكتبه..الرئيس العراقي سيناقش مع أردوغان عدة ملفات بما يعزز العلاقات بين البلدين
دوائر الإمتيازات … ديوان الرقابة المالية الإتحادي ؟!
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الاقتصاد النيابية:حكومتي العبادي وعبد المهدي وراء عدم استلام أموال مؤتمر الكويت لإعمار العراق
هيأة النزاهة:143 مشروعاً متلكئاً في النجف
وزير الاتصالات:عمليات تهريب لسعات الانترنيت في الموصل وكركوك
مصدر:500 ألف عقار عائد للدولة تحت سيطرة الأحزاب الحاكمة
الملحق التجاري العراقي في عمان:الأردن ستبيع الفائض من الكهرباء للعراق
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