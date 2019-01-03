الاقتصاد النيابية:حكومتي العبادي وعبد المهدي وراء عدم استلام أموال مؤتمر الكويت لإعمار العراق

الاقتصاد النيابية:حكومتي العبادي وعبد المهدي وراء عدم استلام أموال مؤتمر الكويت لإعمار العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بينت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار ميثاق الحامدي ، الخميس، أسباب عدم استلام الحكومة العراقية الأموال التي منحت لها في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار المناطق المتضررة من عصابات داعش الإرهابية.وقالت الحامدي في تصريح صحفي لها اليوم، إن “الدول المانحة ضمن مؤتمر الكويت اشترطت على الحكومة العراقية إنشاء صندوق للأعمار لغرض استلام الأموال الممنوحة لها لإعادة إعمار المناطق المتضررة من عصابات داعش الإرهابية للحفاظ على الأموال وذهابها لأعمار المدن وعدم صرفها بشكل عشوائي أو استيلاء الفاسدين عليها”.وأضافت أن “الحكومة الحالية والسابقة لم تنشئ صندوق الإعمار ولم تضع أي خطة حتى الآن رغم مطالبة الدول المانحة بهذا الأمر”، مبينة أن “الدول المانحة أبلغت الحكومة العراقية بأنها لم تعط الأموال إذ لم يتم إنشاء صندوق الأعمار ووضع خطة وبرنامج لهذا الصندوق”.وكانت لجنة الخدمات النيابية قد كشفت، العام الماضي، عن انسحاب عدد من الشركات والدول المناحة المشاركة في مؤتمر الكويت لإعادة اعمار العراق ، فيما بينت صعوبة تحقيق الشروط التعجيزية التي وضعتها الدول المشاركة.يُشار إلى أنَ “مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق”، استضافته الكويت بين 12 و14 من شباط 2017، وعُقد بمشاركة 76 دولة ومنظمة دولية وإقليمية و51 من الصناديق التنموية و107 منظمات محلية وإقليمية ودولية غير حكومية، فضلاً عن 1850 جهة مختصة من القطاع الخاص، في سبيل تحصيل المساهمات والمساعدات اللازمة لإعادة إعمار العراق، وتمكن من جمع مبالغ بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار أميركي.

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