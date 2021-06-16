الاقتصاد النيابية:شركات جولات التراخيص تستنزف ثروات البلد وتمنح موظفيها رواتب خيالية

الاقتصاد النيابية:شركات جولات التراخيص تستنزف ثروات البلد وتمنح موظفيها رواتب خيالية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاقتصاد النيابية عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، اليوم ، شركات جولات التراخيص تستنزف ثروات البلد و تمنح موظفيها رواتب خيالية.وقال الفيلي، في بيان صحفي: “تتكشف يوما بعد يوم وبحسب التقارير والمعلومات التي توافرت عندنا ما تقوم به شركات جولات التراخيص النفطية من استنزاف لثروات البلد و مبالغة في تحميل البلد مصروفات كبيرة و غير مبررة و نبين ادناه بعض صور هذا الاستنزاف”

١-تضمن تقرير الرقابة المالية جدولا لسنة ٢٠١٥يبين ان موظفي شركة نفط البصرة يشكلون نسبة ٨٣٪؜ من القوى العاملة في هيأة تشغيل الرميلة وتبلغ رواتبهم (١٨٪؜) من اجمالي الرواتب المدفوعة ، بينما يبلغ عدد موظفي العقود مع الشركتين الأجنبيتين (١٤٪؜) من القوى العاملة في هيأة تشغيل الرميلة  وتشكل رواتبهم (٥٢٪؜) من اجمالي الرواتب المدفوعة خلال تلك الفترة .

2-بلغت الأجور المستحقة لشركة عمان للتامين الصحي ( اماراتية الجنسية ) (٢٦٤) الف دولار خلال شهر آذار /٢٠١٥، ولم يتأيد لديوان الرقابة مخاطبة شركات التامين العراقية لإحالة العقد اليها .

٣- رصد ديوان الرقابة المالية ارتفاع كلفة الإيجار الشهري للسيارات قياسًا بالأسعار المحلية ومن الأمثلة ايجار حافلة مدرعة صغيرة بمبلغ (٥٠٠) دولار يوميا وإيجار مدرعة سلفادور بمبلغ (٤٥٠) دولار يوميا وإيجار رافعة شوكية بمبلغ (١٥٠) دولار يوميا .

٤- بلغ مجموع المصروف على فقرة تتعلق بالعناصر الأمنية المتعاقدة معها الشركات الأجنبية (١٧٦) الف دولار وبمعدل (٢٨٥٠) دولار لكل شخص في اليوم !!

٥-بلغت مصاريف فريق دعم الرميلة ( ١٠٩) مليون دولار لعام ٢٠١٤وهي تمثل  الرواتب والتكاليف المكتبية للخدمات الإدارية لمكاتب بريطانيا.

٦-تم التعاقد مع شركة أردنية لخدمات الشحن الجوي بمبلغ (١٩) مليون دولار لمدة سنة بطريقة العرض الوحيد وتم تجديد العقد من قبل مدير قسم المشتريات لأكثر من سنة وخلافًا للصلاحية المحددة له.

 ٧-قيام بعض الشركات الأجنبية بفتح مكاتب لها خارج العراق  في دبي وتم ادراج تكاليف تشغيله من سنة ( ٢٠١٠) إلى (٢٠١٧) والبالغة (٨٠) مليون دولار تقريبا ضمن الكلف البترولية المستردة التي تدفعها الدولة العراقية للشركات الأجنبية.

٨-نفس التقرير يذكر قيام الشركات الأجنبية بالتعاقد مع شركات الحماية الخاصة علمًا ان العقد ينص على تامين الحراسة المناسبة من خلال القوات المسلحة العراقية ضمن منطقة العقد ، وكان اجمالي المبالغ المصروفة على شركات الحماية في حقل الزبير النفطي (٢٦٣) مليون دولار للفترة من ٢٠١٠إلى ٢٠١٧.

وقد وصف ديوان الرقابة المالية أجابة هيأة تشغيل حقل الزبير النفطي عن هذا الموضوع بانها اجابة تفتقر الى السند القانوني.

٩-تم تحميل مصروفات تخص شركة نفط الجنوب تم صرفها من قبل المقاول نسبة ( ١٪؜ ) كتحميلات ادارية علمًا ان المبلغ المفروض عليه تلك التحميلات يبلغ ( ١٠٠) مليون دولار تقريبا .

١٠-لم تزود هيأة تشغيل حقل الزبير ديوان الرقابة بتفاصيل الرواتب المصروفة للعاملين لدى المشغل ، وتذكر المبلغ الإجمالي دون ذكر تفاصيل الراتب مما يجعل التحقق من صحة الرواتب المصروفة من قبل المشغل للعاملين لديه صعبة ومتعذرة .

١١-بلغت المبالغ المستحقة لشركة (Reed) للخدمات الأمنية (٢٠٤) الف دولار خلال شهر آب /٢٠١٥.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *