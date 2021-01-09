الاقتصاد النيابية:عدم إلتزام حكومة الإقليم بالقوانين الاتحادية سيمزق العراق

الاقتصاد النيابية:عدم إلتزام حكومة الإقليم بالقوانين الاتحادية سيمزق العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب ندى شاكر، السبت، بان غض النظر عن تجاهل كردستان لالتزاماتها حيال الحكومة الاتحادية سيمزق العراق ويدفعه للتجزا.وقالت شاكر في حديث  صحفي،ان” حكومة اقليم كردستان لم تعطي ايرادات النفط والمنافذ والمطارات الى الحكومة الاتحادية رغم الوعود المتكررة ومنذ سنوات ولم تفي بالتزاماتها وما تفعله هي المطالبة بالاموال من بغداد دون اي تحرك من قبلها في اطار تنفيذ الدستور من ناحية ملف الايرادات الاتحادية”.واضافت شاكر،ان” غض النظر عن تجاهل كردستان لالتزاماتها سيؤدي الى تمزيق العراق ودفعه للتجزا خاصة وان محافظات اخرى نفطية ومنها البصرة ستطالب بذات الاطار المتعامل معه مع كردستان في ان تسويق النفط وتعطي جزء منه الى الحكومة الاتحادية وبذلك تتجزا البلاد مؤكدة بان لابد ان تكون الحكومة قوية في تنفيذ قراراتها وان تكون الثروات بادارة اتحادية وان تقوم كردستان بدفع ما عليها من التزاماتها لانها جزء من العراق والمواطنيين فيه سواسية في الحقوق والواجبات”.يذكر ان كردستان لم يعطي اي ايرادات مالية عن تسويق النفط والمنافذ الحدودية الى الحكومة الاتحادية منذ سنوات طويلة رغم الوعود المتكررة”.

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