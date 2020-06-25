الاقتصاد النيابية:علامات ؟؟؟؟؟؟؟ كثيرة على الكاظمي

الاقتصاد النيابية:علامات ؟؟؟؟؟؟؟ كثيرة على الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وضعت عليه الكثير من علامات الاستفهام بشأن منحه مبالغ كبيرة للاقليم في وقت لم تسلم فيه كردستان واردات النفط والمنافذ الحدودية، لافتة الى ان ماقام به الكاظمي اثار سخط الشارع العراقي.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في حديث صحفي، “الاقليم يعمل على ادخال مواد وسلع تؤثر على المنتج المحلي وتخلق مشاكل في الداخل وتتسبب بضياع البضائع العراقية، ومن الافضل السيطرة على المنافذ الحدودية الموجودة لدى الاقليم”.واضافت ان “المنافذ الموجودة لدى الاقليم يجب ان تسلم وارداتها الى بغداد اضافة للايرادات النفطية، التي تعد مسائل استراتيجية منصوص عليها في الموازنة”، مبينة ان “الكاظمي منح الاقليم مبلغ يصل الى 400 مليون دولار في وقت يعاني البلد من ضائقة مالية، كما ان الاقليم استلم تلك المبالغ ولم يسلم بغداد واردات النفط”.واوضحت ان “مافعله الكاظمي يضع عليه علامات استفهام واثار حفيظة الشعب العراقي، حيث علق بعضهم على فعلته بأنه متواطئ مع الاقليم”. 

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