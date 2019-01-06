الاقتصاد النيابية:موازنة 2019 ليست بصالح المواطن

بغداد/شبكة أخبار العراق- وصفت لجنة الاستثمار والاقتصادي النيابية، الاحد، قانون الموازنة المالية بالسطحي وغير المجدي اقتصاديا، مشيرة إلى أن القانون لا يتضمن إدراج اي واردات مالية من الكمارك والضرائب.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح صحفي لها اليوم، إن “نسبة اقليم كردستان في الموازنة باقية كما هي في العام الماضي 12,6 لكن الموازنة لا تتضمن اي مخصصات استثمارية او احتياجات المواطن من الخدمات”.واضافت جودت، ان “قانون الموازنة لا يتماشى مع برنامج الحكومة الجديدة ما سيؤدي الى ضعف في الاداء الحكومي والاقتصادي طوال العام الحالي”، مبينة أن “الحكومة لم تدرج الايرادات المالية للضرائب او الكمارك وحتى الحسابات الختامية للعام الماضية ما يضع العشرات من علامات الاستفهام بشان تلك الفقرة”.واشارت جودت إلى أن “مجلس النواب غير قادر على تغيير تفاصيل الموازنة كون القانون يمنحه صلاحية اجراء مناقلات مالية في بعض التفاصيل دون اضافة مبالغ”.