الاقتصاد النيابية:ميليشيات الحشد تمنع دخول الشركات الاستثمارية للعراق عدا شركات إيران

الاقتصاد النيابية:ميليشيات الحشد تمنع دخول الشركات الاستثمارية للعراق عدا شركات إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، ندى شاكر جودت، الثلاثاء، جهات متنفذة تعاني الإفلاس بمحاولة عرقلة دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية للبلاد، بحسب تعبيرها.وقالت جودت في حديث صحفي، إن “المفلسين والمتنفذين، يحاولون عرقلة دخول الشركات الاستثمارية، سواء كانت العربية أو الأجنبية خوفا على مصالحهم وشركاتهم التي تحتكر الكثير من المشاريع الرديئة”.واضافت أن “العراق يعاني من ارتفاع كبير في نسب الفقر والبطالة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلاد”.وأضافت أن “الحل هو التوجه نحو دعم القطاع الخاص، وفتح المجال وتوفير البيئة الآمنة لدخول الشركات العربية والاجنبية للاستثمار في البلاد”، لافتة إلى أن “البعض يحاول الطعن في تلك الدولة أو الشركة بهدف تأجيج الرأي العام كون مصالحه ستتعرض للخسارة”.

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