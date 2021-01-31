الاقتصاد النيابية تدعو إلى إلغاء جولات التراخيص النفطية واستبدالها بصيغة انفع للعراق

الاقتصاد النيابية تدعو إلى إلغاء جولات التراخيص النفطية واستبدالها بصيغة انفع للعراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، اليوم الأحد، الى الغاء جولات التراخيص واستبدالها بصيغة انفع للعراق.وقال الفيلي، في بيان صحفي، اننا “نرفض تخصيص المبالغ الكبيرة التي اقرها قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ لشركات جولات التراخيص النفطية ونعتقد ان تلك الجولات أضرت بالاقتصاد العراقي كثيراً اذ انها تستنزف مبالغ طائلة و كبيرة سنوياً اذ تدل البيانات على ان نسبة الارباح التي جنتها تلك الشركات تساوي 15 % من مجموع ايرادات العراق النفطية لعام 2021 حيث بلغت تخصيصات كلف جولات التراخيص ضمن موازنة عام 2021 اربعة عشر تريليون دينار”.وبين انه “لو دققنا في الأرقام و البيانات لوجدنا ان عقود جولات التراخيص باشرت نشاطها من خط شروع كان انتاج النفط بجهد وطني بحدود (٢،١) مليون برميل يوميا ، بمعنى ان تلك النسب من مستحقاتهم بالقياس لقيمة ايرادات العراق النفطية الناتجة من مباشرتهم للعمل ستصل الى ما يقارب (٢٧%) من مجموع ايرادات النفط العراقي لسنة ٢٠٢١ حيث يُتوقع ان يكون مجموع الايرادات النفطية لهذا العام ٢٠٢١ بحسب قانون الموازنة ٩٣ تريليون دينار”.وختم النائب عن كتلة النهج الوطني قوله انه “لذا وانطلاقاً من تلك البيانات و الارقام نشدد على الدعوة الى الغاء جولات التراخيص واستبدالها بصيغة انفع للعراق وفق ما نص عليه الدستور العراقي”.

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