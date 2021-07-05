الاقتصاد النيابية تدعو حكومة الكاظمي إلى فرض سلطتها على مؤسسات الدولة

الاقتصاد النيابية تدعو حكومة الكاظمي إلى فرض سلطتها على مؤسسات الدولة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة الاقتصادية النيابية، الاثنين، الحكومة الى بسط سلطتها على مؤسسات الدولة التي تتحكم بها الأحزاب، مشيرة الى أن مشكلة الكهرباء تظل قائمة مادامت هناك سلطة حزبية عليها.وقالت عضو اللجنة الاقتصادية ندى شاكر جودت في حديث للصحيفة الرسمية، انه “يجب على الحكومة رفع يد الأحزاب من جميع مرافق الدولة، وإذا ما استطاعت ذلك فعندئذ سوف تحل الكثير من المشكلات ومنها الكهرباء”، مبينة أن “سلطة الأحزاب السياسية والتجار المتنفذين باتت أعلى من سلطة الدولة”.وأضافت، أنه “تم صرف مليارات الدولارات على وزارة الكهرباء ولكن لا توجد محاسبة أو سؤال أين تذهب التعاقدات أو الجباية حتى اصبحت الوزارة خاسرة”.وتابعت جودت، أنه “يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية قوية وإدارة صحيحة بعيدة عن الأحزاب”، موضحة أن “وزارة الكهرباء لا تدار بشكل صحيح وعلى الحكومة جلب شركات متنوعة في جميع محافظات العراق، لتنويع الامتيازات لتكون هناك استقلالية في الكهرباء”.

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