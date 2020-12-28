الاقتصاد النيابية للأحزاب السياسية:كفاكم سرقة لأموال الشعب العراقي

الاقتصاد النيابية للأحزاب السياسية:كفاكم سرقة لأموال الشعب العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هاجمت عضو لجنة الاقتصاد النيابية، ندى شاكر جودت، الإثنين، (28 كانون الأول، 2020)، المكاتب الاقتصادية للأحزاب السياسية، مبينة أن هذه المكاتب تستنزف عمل الوزارت وتسيطر على مقدراتها.وقالت جودت في حديث صحفي، إن “البلاد تمر بأزمة مالية كبيرة ألقت تبعاتها على المواطن العراقي، غير أن اللجان الاقتصادية للأحزاب السياسية ما تزال تستنزف عمل الوزارات ومقدراتها وتعطل مشاريعها الاستثمارية التي تساهم برفد الاقتصاد العراقي”.واضاف، أن “العراق بحاجة ماسة الى ترشيق وزاري، لأن بعض الوزارات لا تقدم شيئاً للدولة كوزارة التجارة والزراعة”.وبشأن منافع الرئاسات الثلاث، دعت جودت إلى “إيقاف المنافع لما فيها من وارد كبير يساهم بتقليل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد”.وكان النائب عبد الخالق مدحت، أكد ‏ الخميس 16 كانون الثاني 2020، ان “جوهر الفساد” في العراق يكمن في المكاتب الاقتصادية للاحزاب ‏المتنفذة‎.

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