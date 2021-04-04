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محافظ النجف:اتفاق بين المحافظين للاجتماع مع صالح حول تثبيت المحاضرين على ملاك وزارة التربية
العراق يتصدر قائمة بلدان الجوار الأكثر استيراداً من تركيا
الكاظمي وبن زايد يؤكدان على تعزيز التعاون بين العراق والإمارات
نائب:لصوص يضغطون على وزارة الاعمار لتمرير عقد مع شركة “باي ووتر” الفاسدة الخاسرة
نائب:تيار الحكمة سحب طلب استجواب محافظ البنك المركزي لكي لايزعل الصدر!!
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- عربية ودولية
السعودية تعلن عن استعدادها لاستقبال المعتمرين في شهر رمضان المبارك
مصر تدرس توسيع قناة السويس
الخارجية الأمريكية تؤكد على أن الضفة الغربية أرضا محتلة من قبل إسرائيل
بايدن لإيران: أرجوكم الإيقاف عن تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات
بَعْدَ اللَّتيّا والَّتي ..الصحة العالمية:مصدر فيروس كورونا “حيوان”
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العراق يتصدر قائمة بلدان الجوار الأكثر استيراداً من تركيا
نائب:لصوص يضغطون على وزارة الاعمار لتمرير عقد مع شركة “باي ووتر” الفاسدة الخاسرة
نائب:تيار الحكمة سحب طلب استجواب محافظ البنك المركزي لكي لايزعل الصدر!!
الاقتصاد النيابية: 80% من الموازنة عبارة عن قروض
مصدر:يوم الخميس المقبل موعد إنعقاد القمة العراقية المصرية الأردنية في بغداد
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- رياضية
مصدر رياضي:توافد أعضاء ممثلي الاتحادات الخليجية الى البصرة لبحث استضافة بطولة خليجي 25
تعرف على شروط ميسي مقابل البقاء في نادي برشلونة
اليوم..إنطلاق مباريات الجولة 26 من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم
الرياضة النيابية تؤكد على قدرة العراق باستضافة خليجي 25
بنيان:قرار استضافة بطولة الخليج سيكون بيد رؤساء الاتحادات الخليجية
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- تحقيقات
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
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- متابعات خاصة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
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