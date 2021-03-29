الاقتصاد النيابية:40 فقرة خلافية في قانون الموازنة

الاقتصاد النيابية:40 فقرة خلافية في قانون الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق – كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي، الاثنين، عن وجود 40 فقرة خلافية حول الموازنة لغاية الان، مبينا ان قوى سياسية ستقاطع جلسة التصويت على الموازنة لعدم تخفيض سعر الدولار.وقال الفيلي في حديث صحفي له اليوم:  ان “الموازنة تعاني الكثير من الخلافات المستمرة ابرزها سعر صرف الدولار وسعر برميل النفط وحصة كردستان”.واضاف ان “سعر الدولار اضر كثيرا بالاقتصاد العراقي والمضي بتمرير الموازنة بهذا السعر كارثي على مستقبل العراق”.واوضح الفيلي ان “كتلا سياسية مستمرة في موقفها بمقاطعة جلسات التصويت على الجلسة في حال الاصرار على غبن حق المحافظات الجنوبية والوسطى وسعر الدولار”.

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