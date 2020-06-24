الاقتصاد النيابية:76 ملف فساد ضد وزير التجارة السابق

الاقتصاد النيابية:76 ملف فساد ضد وزير التجارة السابق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي، الاربعاء ، امتلاكه وثائق تؤكد استمرار وزير التجارة السابق محمد هاشم العاني بادارة الوزارة خلف الكواليس، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والجهات الرقابية الى مساءلة العاني حول الاخفاقات والفساد إبان استيزاره الوزارة.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “وزير التجارة السابق محمد هاشم العاني لايزال يدير الوزارة ولدي الوثائق التي تؤكد ذلك من خلال غطاء سياسي يمتلكه العاني”.وأضاف أن “العاني تسبب خلال فترة توليه وزارة التجارة الأضرار بالمال العام كما تسبب بعدم وصول مفردات البطاقة التموينية إلى المواطنين على الرغم من وجود تخصيص مالي”.وأشار الموسوي إلى أن “الجهات الرقابية معنية بمساءلة العاني حول الإخفاقات والفساد وهناك ما يقارب ٧٦ ملف ضد العاني احيلت إلى هيئة النزاهة والقضاء لم تحسم بامكان رئيس الوزراء الاطلاع عليها”. 

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