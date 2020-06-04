الانقلاب العراقي على المعممين

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خبير قانوني:رئاسة البرلمان أرتكبت مخالفة دستورية بعدم إرسال قانون الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية
القانونية النيابية:استكمال قانون الانتخابات خلال الجلسات القادمة
حزب بارزاني:حكومة الإقليم لم تعلن بعد عن تخفيض رواتب الموظفين
منظمة بدر تطالب الكاظمي بإعادة أسلحة الجيش العراقي من كردستان التي استولى عليها في عام 2014
ائتلاف علاوي يطرح 7 نقاط تتعلق بالحوار العراقي الأمريكي
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حزب بارزاني:حكومة الإقليم لم تعلن بعد عن تخفيض رواتب الموظفين
كوجر:الولايات المتحدة طلبت من الكاظمي إستيراد الكهرباء والغاز من دول أخرى عدا إيران
كمبش:أساتذة الجامعات سيفقدون ثلث رواتبهم بسبب القرار الحكومي الأخير
الكاظمي لوزير الطاقة الإيراني:رغبات إيران أوامر!!
المالية النيابية:قصور الشعب أصبحت قصورا لزعماء الأحزاب والميليشيات
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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- متابعات خاصة
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
كارثة مالية في العراق جراء الفساد والفشل
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