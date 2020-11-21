الاولمبية الدولية تجمد عمل عضوية الاولمبية العراقية

الاولمبية الدولية تجمد عمل عضوية الاولمبية العراقية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تلقت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، رسالة عاجلة من نظيرتها الدولية، تبلغها بتجميد عملها.وقال محامي رئيس اللجنة الاولمبية العراقية نزار احمد في تصريح صحفي: إن “الاولمبية الدولية لم تلغ انتخابات المكتب التنفيذي التي جرت في ١٤ تشرين الثاني ولم تعيد شرعية الرئيس السابق رعد حمودي”.واوضح ان “اللجنة الاولمبية الدولية جمدت عضوية اللجنة الاولمبية العراقية وقالت ولأغراض تشغيلية فقط فهي ستعترف بالرئيس الاسبق المنهية ولايته رعد حمودي في الحوار مع الجهات العراقية”، مشيراً إلى ان “هذا اعتراف بان رعد حمودي اصبح الرئيس الاسبق ومنتهية ولايته”.يذكر أن عبد الاله فاز بالانتخابات الاخيرة على حساب رعد حمودي.

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