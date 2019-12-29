الاولمبي يباشر بالتدريب في بانكوك

الاولمبي يباشر بالتدريب في بانكوك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- خاض المنتخب الأولمبي العراقي أول وحداته التدريبية، مساء أمس السبت، في العاصمة التايلندية بانكوك، استعدادا إلى نهائيات آسيا 2020.وسيواجه الأولمبي نظيره السعودي ودياً في الثالث من كانون الثاني المقبل، أي قبل خمسة أيام من مباراته الأولى امام استراليا بدور المجموعات.والتحق لاعبون جدد بصفوف كتيبة عبد الغني شهد وهم: منتظر عبد السادة واحمد سرتيب وايهاب ناصر والحسن سعد ومعين احمد وايضاً المحترفان امير العماري و ايهاب ناصر التحقا من السويد الى تايلند.يذكر ان القرعة أوقعت الأولمبي في المجموعة الأولى الى جانب منتخبات استراليا وتايلند والبحرين.

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