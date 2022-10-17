الايزيديون يطالبون بوزارة في حكومة السوداني

الايزيديون يطالبون بوزارة في حكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن المكون الايزيدي شريف سليمان، الاثنين، بانصاف  المكون الايزيدي في التشكيلة الحكومية الجديد. وقال سليمان في بيان ، إنه “يجب انصاف المكون الايزيدي من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ومنح المكون مقعد وزاري في حكومته”. وأضاف أن “المكون تعرض لابادة جماعية على يد تنظيم داعش الإرهابي والى يومنا هذا يعيش معظم المكون الايزيدي نازحين في مخيمات النزوح”  .وأشار سليمان إلى أن “المكون الابزيدي من المكونات الدينية الأساسية في البلاد لذاك نطالب القوى السياسية بمنح المكون حقيبة وزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني على غرار حكومتي علاوي والمالكي”. 

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