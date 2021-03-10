البابا فرنسيس للمهاجرين العراقيين :عودوا إلى بلدكم

البابا فرنسيس للمهاجرين العراقيين :عودوا إلى بلدكم
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، الأربعاء، رسالة الى المهاجرين العراقيين، فيما دعاهم إلى العودة اذا امكنهم.وقال البابا، في تغريدة له على منصة “تويتر”: “إذ أفكر بالعديد من العراقيين المهاجرين، أود أن أقول لهم: لقد تركتم كل شيء، مثل إبراهيم، حافظوا مثله على الإيمان والرجاء، وكونوا ناسجين للصداقة والأخوة أينما حللتم”.وأضاف: “وعودوا إذا أمكنكم”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *