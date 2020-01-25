البابا يؤكد لصالح على دعم العراق وتغليب لغة الحوار وتعزيز التعايش السلمي

البابا يؤكد لصالح على دعم العراق وتغليب لغة الحوار وتعزيز التعايش السلمي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت رئاسة الجمهورية، السبت، تفاصيل لقاء الرئيس برهم صالح مع  قداسة البابا فرنسيس.وذكرت الرئاسة في بيان ، إنه “جرى استقبال رسمي للرئيس، من قبل قداسة البابا و عدد من الكاردينالات والأساقفة في مقر الفاتيكان”.وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، أن “التآخي والتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين والأطياف الاخرى هو الطريق الوحيد للقضاء على التطرف بكل أشكاله وأنواعه”، مبيناً أن “جرائم الإرهاب التي طالت كل المكونات العراقية لا تمتّ إلى تعاليم الدين الإسلامي السمحاء بصلة”.وأوضح، أن “حل الأزمات التي تعاني منها المنطقة يأتي عبر الحوار والتفاهم”، مشيراً الى “أهمية تعزيز الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة”.وأشاد، بـ”المواقف الصادقة للبابا في الحث على الوحدة والالتئام بين العراقيين جميعاً، وحرص ودعوات قداسته من أجل ترسيخ الامن والسلم، والعيش المشترك بين اتباع الديانات السماوية والحيلولة دون المزيد من التصعيد إقليمياً ودولياً”.بدوره، أكد البابا فرنسيس “ضرورة المضي بدعم استقرار العراق”، مبيناً “أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم وتعزيز التعايش السلمي لترسيخ المحبة والسلام والاعتدال”.وأوضح البيان، أنه “تمت، خلال اللقاء، مناقشة ترتيبات الزيارة البابوبية المزمع قيام قداسته بها الى العراق في وقت لاحق”.وكان الرئيس قد التقى قداسة البابا في الفاتيكان في 24- 11-2018، فيما تأتي هذه الزيارة والمنطقة تعيش تحديات غير مسبوقة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *