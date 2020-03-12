البارزاني:إلى متى تبقى ميليشيات الحشد سائبة لاتحترم الدولة وتنفذ أعمالها الإرهابية بدون حساب

أربيل/ شبكة أخبار العراق- رأى رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الخميس، أن الهجوم الصاروخي، على قاعدة التاجي العسكرية، سابقة تهدد أمن العراق، فيما شدد على تقديم منفذيه للقضاء.

وقال بارزاني، في بيان: “ندين بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف قوات التحالف الدولي المتواجدة في معسكر التاجي ببغداد الليلة الماضية، والذي أدى إلى خسائر في الأرواح وإصابات لعدد من جنود التحالف الدولي” .