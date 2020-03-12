البارزاني:إلى متى تبقى ميليشيات الحشد سائبة لاتحترم الدولة وتنفذ أعمالها الإرهابية بدون حساب

البارزاني:إلى متى تبقى ميليشيات الحشد سائبة لاتحترم الدولة وتنفذ أعمالها الإرهابية بدون حساب
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- رأى رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الخميس، أن الهجوم الصاروخي، على قاعدة التاجي العسكرية، سابقة تهدد أمن العراق، فيما شدد على تقديم منفذيه للقضاء.وقال بارزاني، في بيان: “ندين بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف قوات التحالف الدولي المتواجدة في معسكر التاجي ببغداد الليلة الماضية، والذي أدى إلى خسائر في الأرواح وإصابات لعدد من جنود التحالف الدولي”.واضاف: “بينما نقدم تعازینا لأسر الضحایا ودولھم ونشارکھم أحزانھم، نؤكد ثانیة على أن هذا الهجوم سابقة خطيرة تضر بمصالح العراق وتعرض الوضع في البلد للخطر، خاصة وان الإرهاب مازال يشكل تهديداً حقيقياً ولا يزال داعش يمثل تهديداً جدياً لأمن العراق والمنطقة، والقضاء علیە بحاجة إلی تعاون ودعم التحالف الدولي”.وناشد “الجهات المسؤولة بتعقب منفذي الهجوم وتقديمهم للقضاء، والحؤول دون تكرار هذه الهجمات والأعمال العدوانية التي تؤدي إلى التوتر وتزيد الأوضاع تأزماً”.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، فجر اليوم الخميس، عن مقتل 3 جنود من التحالف الدولي في الهجوم الذي استهدف معسكر التاجي.وذكرت القيادة في بيان ، إن “معسكر التاجي تعرض مساء اليوم الى هجوم بصواريخ الكاتيوشا استهدف مناطق تواجد قوات التحالف مما ادى الى سقوط ٣ قتلى وعدد اخر من الجرحى من أفراد قوات التحالف”، دون أن تحدد عددهم.واضافت أن “هذا الهجوم يعد تحديا امنيا خطيرا جدًا وعملًا عدائيًا، وعليه وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري ((لمعرفة الجهات)) التي اقدمت على هذا العمل العدائي والخطير وملاحقتها والقاء القبض عليها وتقديمها للقضاء ومهما كانت الجهة”.وكشف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس (12 آذار 2020) حصيلة جديدة للهجوم الصاروخي على قاعدة “التاجي” العسكرية، شمالي بغداد، مؤكداً تحريه الهجوم إلى جانب القوات العراقية.وذكر التحالف في بيان، أن “ثلاثة من أفراد قوات التحالف قُتِلوا، وأُصيب ما يُقارب 12 فرداً إضافياً، في الهجوم على معسكر التاجي”، مشيراً إلى “سقوط 18 صاروخ كاتيوشا”.يذكر ان عبد المهدي القائد العام  تحقيقاته بشان عمليات الهجوم الميليشياوي ضد القواعد الامريكية وقتل المتظاهرين لا تتعدى فتح (فايل) ومن ثم يحرق لعدم معرفة (الفاعل /المعلوم)!.

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