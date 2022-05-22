البارزاني:اتفقنا مع حزب طالباني إيقاف الحرب الإعلامية بين الحزبين

البارزاني:اتفقنا مع حزب طالباني إيقاف الحرب الإعلامية بين الحزبين
آخر تحديث:

 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- صرّح رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، بأنه تم التوصل إلى أرضية لحل الانسداد السياسي الحاصل في الإقليم والعراق كافة، معلنا النجاح في إيقاف الحرب الإعلامية بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني.وقال بارزاني في كلمة له بمناسبة تخرج الدفعة السادسة عشر من خريجي طلبة الكلية العسكرية الثالثة – قلاجولان، إنه “ما زلنا متواصلين مع الأطراف في العراق وإقليم كردستان لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل”.وأضاف أنه “نجحنا في إيقاف الحرب الإعلامية بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني كما توصلنا إلى أرضية إلى حل الانسداد السياسي”، مردفا بالقول إنه “لا توجد مشاكل لا يمكن حلّها، ولكن هناك الكثير من العقبات التي تظهر بين الحين والآخر”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *