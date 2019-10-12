البارزاني:استهداف الأكراد في سوريا يهدد أمن المنطقة

البارزاني:استهداف الأكراد في سوريا يهدد أمن المنطقة
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- وجه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، السبت، رسالة الى الرأي العام على خلفية الهجوم التركي على المناطق الكردية في الشمال السوري.وقال بارزاني في رسالته: “بذلنا الكثير من الجهود في المدة السابقة لإبعاد الشعب الكردي في سوريا عن الحرب وزعزعة الاستقرار وألا يتعرض الى المآسي والكوارث ولكن للأسف تعرضت المناطق الكردية في شمال سوريا في الايام الماضية الى القصف ولوضع خطير”.وأشار إلى، أن “استمرار الحرب وذلك الوضع الخطير يمثل تهديداً جدياً على حياة الناس ويستهدف امن واستقرار المنطقة بأسرها”.

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