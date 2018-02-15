البارزاني:التجاوز على الدستور وإلغاء التوافق دفعت الكرد إلى الاستفتاء

البارزاني:التجاوز على الدستور وإلغاء التوافق دفعت الكرد إلى الاستفتاء
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال اجتماعه مع كتلة الحزب الديمقراطي في برلمان كردستان، ان قرار الاستفتاء جاء بسبب التجاوز على الدستور والغاء التوافق والتوازن والشراكة.وقال مكتب بارزاني في بيان له اليوم، إن “رئيس الحزب مسعود بارزاني عقد في صلاح الدين (مقر لبارزاني في أربيل) امس الأربعاء 14\2\2018 إجتماعاً مع كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان، عرض اعضاء الكتلة خلال الإجتماع نبذة عن نشاطات كتلتهم في البرلمان والعلاقات مع الكتل السياسية الأخرى والإنتخابات المزمع إجراؤها في الإقليم”.واضاف البيان، أن “بارزاني تحدث عن آخر المستجدات والأوضاع السياسية الإقليمية والدولية وآخر التطورات السياسية في العراق والداخلية في إقليم كردستان، كما القى الضوء على مسألة الإستفتاء واحداث السادس عشر من اكتوبر، وتطرق الى الأسباب التي دفعت شعب كردستان للتوجه نحو الإستفتاء، وأكد أن التجاوز على الدستور والغاء التوافق والتوازن والشراكة دفعت الكرد الى اللجوء لقرار الإستفتاء”.واشار بارزاني بحسب البيان، الى “دور وتضحيات وصمود قوات بيشمركة كردستان الذي حال دون انتصار مخططات ومؤامرات الأعداء ورجح كفة ميزان المعادلات لصالح شعب كردستان”، مؤكدا على “المهام والموقع الحقيقي للبرلمان في حياة شعب كردستان”.واوضح بارزاني ان “إجراء الإنتخابات خير سبيل لتقويم العملية السياسية في الإقليم”.

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