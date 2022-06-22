البارزاني:(الشراكة ،التوازن، التوافق) المبادئ الأساسية لمشاركتنا في الحكومة المقبلة

البارزاني:(الشراكة ،التوازن، التوافق) المبادئ الأساسية لمشاركتنا في الحكومة المقبلة
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- قال مسعود بارزاني، الأربعاء، إن إقليم كوردستان يشترط مشاركته في الحكومة الاتحادية المقبلة التزام الأطراف السياسية العراقية بالمبادئ الثلاثة “الشراكة، والتوازن، والتوافق”.جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمقر إقامته في مصيف صلاح الدين السفير الدنماركي لدى العراق ستيج باولو بيراس الذي زار البارزاني لتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق، وفقا لبيان صادر عن مقر البارزاني.وذكر البيان أنه خلال اللقاء ذاته تم بحث الوضع السياسي في العراق والتحديات والعقبات التي تعترض العملية السياسية في البلاد. وبشأن مشاركة الإقليم في الحكومة المقبلة والعملية السياسية في العراق أكد أن شروط الإقليم للعملية السياسية التزام الأطراف السياسية العراقية بالمبادئ الثلاثة “الشراكة، والتوازن، والتوافق”.

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