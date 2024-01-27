البارزاني:العلاقات السليمة تتطلب الحوار البناء بين بغداد وواشنطن

البارزاني:العلاقات السليمة تتطلب الحوار البناء بين بغداد وواشنطن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه مسعود البارزاني مساء أمس الجمعة ، رسالة، دعم فيها موقف الحكومة العراقية بشأن استئناف المباحثات مع الولايات المتحدة لصياغة علاقة مستقبلية في الشأن الأمني والعسكري.وجاء في الرسالة التي وزعها مقر بارزاني ؛ “ندعم موقف الحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السوداني ونؤيد بيان وزارة الخارجية العراقية باستئناف المباحثات مع الجانب الأمريكي بهدف صياغة علاقة مستقبلية في الإطار العسكري والأمني لضمان استمرار مواجهة الإرهاب وحماية أمن البلاد من الهجمات الخارجية ومن  ضمنه أمن وسلامة أقليم كردستان”.واضاف بارزاني؛ إن “المفاوضات هي السبيل الصحيح للوصول الى بناء علاقات سليمة على أساس المصالح المشتركة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية”.

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