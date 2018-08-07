البارزاني:العلاقات بين بغداد وأربيل “جيدة”

اربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس إقليم كردستان السابق، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الثلاثاء، عودة العلاقات بين حكومتي بغداد واربيل إلى طبيعتها.وقال بارزاني في خطاب لشريحة من شباب حزبه، إن “العلاقات بين حكومتي المركز والإقليم عادت إلى طبيعتها، وسنعمل على تقويتها بجميع طاقاتنا”.وأضاف، أن “لا فيتو على أحد، ولدينا ملاحظات لكن لا تبلغ حد الرفض”، مردفا “شروطنا للتحالف هي الشراكة والتوافق في البرلمان والتوازن بمفاصل الدولة”.وشهدت العلاقات بين بغداد واربيل توترا عقب إجراء اقليم كردستان استفتاء الانفصال عن العراق، وبعدها أعلنت الحكومة الاتحادية عن عمليات فرض القانون في المناطق المتنازع عليها.