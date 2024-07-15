البارزاني:انتخابات الإقليم ستجري في موعدها

البارزاني:انتخابات الإقليم ستجري في موعدها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ،أمس الأحد، مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن نتائج زيارته إلى بغداد.وذكر بيان لمقر بارزاني ، أن “اللقاء حضره القنصل العام البريطاني في أربيل أندرو بيسلي، وقد اعرب السفير البريطاني في العراق عن تقديره لزيارة الرئيس بارزاني إلى بغداد ولقاءاته مع الطرفين”.وأشار البيان إلى أن “بارزاني بحث خلال اللقاء نتائج زيارته لبغداد، وفيما يتعلق بالعملية السياسية في إقليم كردستان، أكد بارزاني على إجراء الانتخابات البرلمانية الكردستانية في موعدها.وكانت الأحداث والتطورات الإقليمية والتهديد الإرهابي ومستقبل تواجد قوات التحالف من بين المواضيع الأخرى التي تناولها الاجتماع، وفقا للبيان.

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