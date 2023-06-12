البارزاني:خيانة الأحزاب الكردية وفي مقدمتهم حزب طالباني بشأن الموازنة لن تنسى

البارزاني:خيانة الأحزاب الكردية وفي مقدمتهم حزب طالباني بشأن الموازنة لن تنسى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشار رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ،اليوم الإثنين، إلى أن ما حدث من أحداث وتطورات بمواقف الأحزاب الكردية  بخصوص مواد قانون الموازنة العامة الإتحادية ، تعتبر خيانة من قبل الأحزاب الكردية و التأريخ لن ينسى الخونة الكرد. وقال بارزاني في تغريدة باللغة الكردية :”ما حدث خيانة من قبل الأحزاب الكوردية .. التاريخ لن ينسى الخونة الكورد”.

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