البارزاني:زعماء الأحزاب الشيعية لا عهد ولا ميثاق لهم

البارزاني:زعماء الأحزاب الشيعية لا عهد ولا ميثاق لهم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، رسالة إلى الرأي العام بشأن التصويت على الموازنة.وقال بارزاني في الرسالة: “يدرك الجميع أن هناك حوارات أدت الى اتفاقات بناءة بين الأطراف المكونة لتحالف إدارة الدولة لإزالة العوائق وحل الإشكاليات، فالحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كردستان قد توصلتا الى إتفاق جيد وايجابي لحل المعضلات من أجل توطيد دعائم الاستقرار في البلد وخدمة الناس ، الإ أن مافعلته بعض الأحزاب السياسية ، وللأسف ، من جحود ٍ و إنكار وبطريقة غير مسؤولة بهدف تقويض كيان إقليم كردستان، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وأُهملت” .وأضاف، أن”ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم ، إنهم لا يحترمون الدستور  والآن بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي ، آمل أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية.”وأكد، أن”إقليم كردستان هو ملك للشعب الكردستاني ، ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردستاني ونعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز وتقويض كيان إقليم كردستان . فبالنسبة لنا ، أن إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب ، بل هو خط الموت أيضاً ، فإما كردستان أو الفناء” .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *