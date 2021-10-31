البارزاني:على بغداد والتحالف الدولي المواجهة الجدية في القضاء على داعش

البارزاني:على بغداد والتحالف الدولي المواجهة الجدية في القضاء على داعش
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الأحد، رسالة إلى بغداد، بعد الهجوم الأخير على قوات البيشمركة.وقال بارزاني، في برقية تعزية لأسرتي المقاتلين في قوات البيشمركة “خالد حميد هياس”، و”آكو كريم قادر” اللذين سقطا ضحية هجوم داعش، أمس السبت، في منطقة بردي بمحافظة كركوك، إن “تكرار واستمرار واتساع هجمات الإرهابيين تثبت هذه الحقيقة بأن داعش مايزال يشكّل تهديداً حقيقاً للسلم والاستقرار في البلاد”.وأردف: “لهذا يتعين بالإرادة، واليد الفولاذية، وبالتعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي والقوات الأمنية، وبدعم من التحالف الدولي مواجهته والتصدي له والقضاء عليه نهائيا”.

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