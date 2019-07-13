البارزاني:كركوك ملك لعائلتي حزبي طالباني وبارزاني!

أربيل/شبكة أخبار العراق- أصدر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، السبت، 13 تموز، 2019، بيانا أكد فيه ان الكرد لن يساوموا على كردستانية كركوك.ودعا بارزاني خلال البيان، “لحل مشاكل كركوك من خلال بغداد واربيل”، مطالباً “بعدم استمرار الوضع في كركوك كما هو الان”.وتابع قائلا: “نحن لن نساوم على هوية كركوك ويجب أن تصبح أنموذجا للتعايش”.ورأى أن “مشكلة كركوك لاتتعلق بمشاكل حزبين أو أطراف سياسية فقط، وانما هي موضوع سياسي وتاريخي قديم ومتعدد الابعاد”.وطالب زعيم الحزب الديمقراطي، “بحل المشاكل الإدارية والأمنية في كركوك بالاستفادة من العلاقات الإيجابية بين أربيل وبغداد في الوقت الراهن”.واتفق الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيان، الخميس، 11 تموز، 2019، على تسمية طيب جبار محافظاً لكركوك. يذكر ان ضعف الدولة العراقية بعد 2003 وصل الامر بانعدام السيادة وفقدان هيبة الدولة.