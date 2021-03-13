البارزاني:لن اتصالح مع لاهور طالباني إلا بعد تقديمه أعتذار إلى الشعب الكردي

البارزاني:لن اتصالح مع لاهور طالباني إلا بعد تقديمه أعتذار إلى الشعب الكردي
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- طالب مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لاهور طالباني بتقديم اعتذار رسمي إلى شعب كردستان ليتمكن الأول من عقد اجتماع مع الثاني.وقالت المسؤولة في مكتب بارزاني آمنة زكري في بيان ، إنه “يجري الحديث خلال هذه الأيام عن اجتماع مرتقب بين الرئيس بارزاني وشخص في حزب آخر”.وأضافت “بداية نقول ان الرئيس مستعد للاجتماع والحوار بجميع المواضيع التي تخص السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي ولم يتردد في أي وقت حتى ان كان على حساب تضحياته وحزبه والتاريخ شاهد على ذلك”.وتابعت، “بخصوص موضوع هذا الاجتماع وهو موضوع ساخن حاليا يجب أن نسأل هل للبارزاني مشكلة شخصية مع أحد؟ وهل ان الذي حصل في كركوك في 16 اكتوبر كان تجاه بارزاني فقط او ضد جميع شعب كردستان ومن الذي لم ينكسر قلبه في هذا البلد ولم يذق مرارة الألم بسبب 16 اكتوبر”.ووجهت خطابها الى لاهور طالباني قائلة “لهذا الشخص الذي ارتكب هذا العمل يجب عليه أن يعتذر لشعب كردستان، واذا حصل هذا فوقتها من الاعتيادي عقد اجتماع”.

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