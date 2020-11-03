البارزاني:لن نقاتل حزب الـpkk وعليهم مغادرة كردستان فوراً

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- شبكة اخبار العراق
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صالح يؤكد على “نزاهة الانتخابات”المقبلة
الأعرجي:الكاظمي وصل إلى قناعة بعدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد
القانونية النيابية:حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية بالتعويض عن اعداد القضاة المتوفين
حزب طالباني:لن نسمح بإقالة برهم صالح
التخطيط النيابية:مصر تعتاش على الإعانات والكاظمي يوقع معها 15 اِتفاقية!
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التخطيط النيابية:مصر تعتاش على الإعانات والكاظمي يوقع معها 15 اِتفاقية!
المالية النيابية:الورقة الإصلاحية البيضاء لا يمكن تطبيقها دون مشروع موازنة 2021
حكومة النجف:لاعلم لنا باستثمار بادية المحافظة من قبل السعودية
الطاقة النيابية:الحكومة لم تزود البرلمان بأي معلومات عن “الإتفاقية الصينية”
وزارة التخطيط:المصادقة على توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع جمهورية مصر العربية
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مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
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تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
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