البارزاني:لن نقاتل حزب الـpkk وعليهم مغادرة كردستان فوراً

البارزاني:لن نقاتل حزب الـpkk وعليهم مغادرة كردستان فوراً
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صالح عمر، اليوم ، عن السبب الرئيس الذي يمنع اطلاق عملية امنية ضد حزب العمال الكردستاني واستعادة الاراضي التي يسيطر عليها.وقال عمر، في حديث صحفي، “ما يمنع قيام البيشمركة بعملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، هو تحريم زعيم الديمقراطي مسعود بارزاني لقتال الداخلي بين الكرد”.واضاف إن “الديمقراطي الكردستاني يرفض القتال الداخلي ويعد ذلك فتنة ولن نقبل باراقة الدم الكردي على يد الكرد مجددا وهذا مايستغله عناصر حزب العمال في محاولتهم جرنا إلى الصراع الداخلي”.وأضاف أن “حزب العمال مدعوم من دولة خارجية تحاول زعزعة الاستقرار  في العراق، ومتعاون مع الجماعات الخارجة عن القانون في سنجار والمناطق الأخرى، ومازلنا عند رأينا بمنع القتال بين أبناء القومية الواحدة، ولكن يجب على عناصر حزب العمال الخروج من المناطق التي سيطروا عليها منعا للفتنة والتوقف عند هذا الحد”،واليوم، قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، في رسالة وجهها للكرد “هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الإقليم والازمات التي تضربها اطلب من كل شخص كردي، ان يفكر بطريقة واقعية وتحمل المسؤولية التاريخية وكردستان في المرحلة بحاجة للاخلاص والتضحية لانقاذ الاقليم من المخططات التي تحاك ضده والتاريخ شهد اننا حرمنا الاقتتال الداخلي الكردي لآن شعب كردستان تضرر كثيرا من هذه الصراعات”.وتابع: “يجب ان لايستغل هذا الموقف بطريقة خاطئة ومحاولة تحدي السلطة الشرعية في كردستان”.واضاف “يجب ان لايستغل مبدأ تحريم الاقتتال الكردي لضرب الاوضاع الأمنية في المنطقة واجبار سكاننا على ترك منازلهم وان يصبحوا ضحايا “.واردف “بعد ظهور داعش قامت قوات البيشمركة ببطولات تتاريخية وسطرت بطولات ولكن للأسف بعض المواطنين اجبروا على ترك منازلهم حيث قامت قوات حزب العمال باحتلال هذه المناطق ومناطق أخرى وثبتت حالها كأنها بديلة عن الحكومة”.واشار الى ان “الحل هو احترام السلطة الشرعية والقانونية، وكذلك الخروج قوات حزب العمال من جميع المناطق التي سيطروا عليها بالقوة”.واختتم رسالته بالقول “ومن هنا ادعو جميع الاطراف للحفاظ على الاوضاع وعدم السماح بالتخريب ولايسمحوا بفوضى أكبر وسد الطريق امام محاولة فرض ارادة غير شرعية على كردستان ودعم ومساندة قوات البيشمركة وتضحياتها “.

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