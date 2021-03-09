البارزاني:موازنة الإقليم يجب أن تكون شفافة وواقعية

البارزاني:موازنة الإقليم يجب أن تكون شفافة وواقعية
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أشرف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 9 آذار 2021، على اجتماع خاص حول الاستعدادات الجارية لصياغة مشروع قانون موازنة إقليم كردستان لسنة 2021.وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، جرى التباحث بشأن الوضع المالي الحالي في الإقليم والاستعدادات الجارية لصياغة مشروع قانون موازنة إقليم كردستان لسنة 2021، فضلاً عن مناقشة البيانات والنفقات والإيرادات التخمينية للوزارات.وتم التشديد في الاجتماع، على أهمية إعداد مشروع قانون للموازنة يأخذ بنظر الاعتبارات كل الاحتمالات ويضمنها موازنةً واقعيةً وشفافةً تعتمد على الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى جانب العجز المالي والنفقات الفعلية، بهدف تعزيز الشفافية في المالية العامة بإقليم كردستان.كما جرى في الاجتماع، التباحث إزاء آخر مستجدات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، والذي من المؤمل أن يصوت عليه مجلس النواب الأسبوع المقبل.هذا وأكد رئيس حكومة الإقليم على الموقف الثابت لإقليم كردستان من أجل التوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة بين الجانبين، ومنها ملف المستحقات المالية للإقليم استناداً إلى الدستور.وأعرب رئيس الحكومة عن أمله بأن ترحب الأطراف العراقية بمبادرة رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي بهدف التوصل إلى حل نهائي وشامل للمشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

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