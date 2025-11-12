البارزاني:نأمل أن يعود العراق إلى مساره الصحيح

البارزاني:نأمل أن يعود العراق إلى مساره الصحيح
آخر تحديث:

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- قال مسعود بارزاني في بيان له ،اليوم، بمناسبة نجاح انتخابات مجلس النواب العراقي: “أتقدم بخالص التهنئة إلى المواطنين الأعزاء في كردستان وعموم العراق، كما أتوجه بالتبريكات إلى عائلات الشهداء الأبرار، والبيشمركة الأبطال، وجميع الشرائح والفئات المجتمعية في كردستان”.واضاف: “ومن هنا أجد أنه من الواجب تقديم الشكر إلى قيادة وأعضاء وكوادر وجماهير الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكذلك إلى الأجهزة الأمنية، وجميع الأطراف المعنية، لما بذلوه من جهود مُضنية من أجل تهيئة أجواء آمنة وهادئة لإجراء العملية الانتخابية، وآمل أن تفضي هذه الانتخابات ونتائجها إلى أن يعود العراق إلى مساره الصحيح”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *