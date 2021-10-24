البارزاني:نجاح العملية السياسية في العراق يعتمد على تعزيز الديمقراطية

البارزاني:نجاح العملية السياسية في العراق يعتمد على تعزيز الديمقراطية
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- التقى مسعود بارزاني ،اليوم الأحد، في صلاح الدين السفير الكندي لدى العراق أورليك شانون.وذكر بيان صادر عن مكتب البارزاني، أنه خلال اللقاء تم تبادل الآراء حول العملية السياسية في العراق، وسير الانتخابات، ومرحلة ما بعد الانتخابات.ونقل البيان عن  بارزاني قوله إن نجاح العملية السياسية في العراق يعتمد على تعزيز الديمقراطية، وتنفيذ الشراكة، واحترام حقوق المكونات كافة.وخلال الاجتماع اكد الجانبان على العلاقات والصداقة بين شعب كردستان، والشعب الكندي .

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