البارزاني: أكدت على حل الخلافات مع بغداد وفقا للدستور

البارزاني: أكدت على حل الخلافات مع بغداد وفقا للدستور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني،الأحد، انه بحث في العاصمة العراقية حل الملفات العالقة بين بغداد والاقليم وفق الدستور.وقال بارزاني عقب لقاءاته المسؤولين العراقيين، “التقيت بأعضاء مجلس الامن والرئيس العراقي برهم صالح في بغداد. وكررت التأكيد على التزامي بحل جميع القضايا العالقة مع الحكومة الفيدرالية العراقية”.واضاف ان ذلك التأكيد جاء مع حماية حقوق ومصالح مواطني إقليم كردستان على النحو المنصوص عليه في الدستور.

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