البارزاني: العراق سيكون تحت حكم عائلتنا البارزانية

البارزاني: العراق سيكون تحت حكم عائلتنا البارزانية
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 أربيل / شبكة أخبار العراق- أرجع وزير داخلية اقليم كردستان ومرشح الحزب الديمقراطي لمنصب رئاسة جمهورية العراق ريبر أحمد، اليوم الاثنين، سبب تأخير تشكيل الحكومة العراقية المقبلة الى عدم اتفاق الاطراف الشيعية.وقال أحمد في تصريحات للصحفيين، إن “الاجتماعات التي عقدت بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني كانت إيجابية، الا أنه لم يتم البحث فيها عن مسألة منصب رئيس الجمهورية”.وأضاف “ما زلت مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني لمنصب رئيس جمهورية العراق، مبيناً، ان “مسالة اختيار رئيس الجمهورية قد تاخرت ولكنها لم تكن سبباً لتأخر تشكيل الحكومة”.وأكد أن “السبب هو عدم اتفاق الأطراف الشيعية على اختيار شخص لرئاسة الحكومة، وتشكل الحكومة القادمة”.

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