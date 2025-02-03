البارزاني: سندعم السوداني لولاية ثانية مادام يعمل لصالح الإقليم

البارزاني: سندعم السوداني لولاية ثانية مادام يعمل لصالح الإقليم
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- أصدر مقر البارزاني، اليوم الاثنين، توضيحاً نفى فيه تصريحاً منسوباً لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بشأن رفض “الولاية الثانية” لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال المقر في التوضيح ، إن “بعض المنصات الإعلامية والحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت تصريحاً منسوباً إلى الرئيس مسعود البارزاني، والزعم بأنه يرفض إعادة تنصيب (رئيس مجلس الوزراء) محمد شياع السوداني لتولي رئاسة وزراء العراق مجدداً”.وأكد، أن “هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، وهو بعيد كل البعد عن الحقيقة”، مضيفاً أن “الهدف من نشر مثل هذه الشائعات هو زعزعة ما تحقق من انفراج والأجواء الإيجابية التي تسود العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية”.

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