البارزاني والسفير الروسي يؤكدان على تعزيز التعاون بين موسكو وأربيل

البارزاني والسفير الروسي يؤكدان على تعزيز التعاون بين موسكو وأربيل
آخر تحديث:

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ،الثلاثاء، مع السفير الروسي لدى العراق الملف السياسي في البلاد والوضع الكردي في سوريا.وذكر بيان لمكتب بارزاني ؛ أن اللقاء تضمن بحث الاوضاع السياسية في العراق، وسلط بارزاني الضوء على التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق ومحاولات تشكيل الحكومة الجديدة وعبور هذه التحديات والمشاكل.وأضاف البيان؛ أنه في محور اخر من الاجتماع تبادل الطرفان الآراء بشأن حل الوضع السوري.وعبر بارزاني  للوفد الضيف عن ملاحظاته واستيائه عن ما يلف مستقبل الشعب الكردي في سوريا.واشار البيان؛ أنه تم بحث علاقات اقليم كردستان وروسيا والتنسيق بين الطرفين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *