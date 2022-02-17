البارزاني والصدر يتفقان على عقد اجتماع لمناقشة تشكيل الحكومة المقبلة

البارزاني والصدر يتفقان على عقد اجتماع لمناقشة تشكيل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجرى مسعود بارزاني، اليوم الخميس، إتصالا هاتفيا مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وذكر بيان مشترك صادر عن الزعيمين، أن الطرفين بحثا خلال الاتصال الهاتفي اتخاذ الخطوات اللازمة وتنسيق مواقف التحالف الثلاثي الاستراتيجي في المرحلة الراهنة من أجل الوصول الى تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على ضرورة عقد اجتماع لقوى التحالف الثلاثي خلال الأيام المقبلة.ويضم التحالف الثلاثي التيار الصدري، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف “السيادة” الذي يضم معظم القوى السنية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول من العام 2021.واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت مؤخرا، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات.ويصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية تقصي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء لدورتين، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذين يطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا.

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