البارزاني والصدر يتفقان على عقد اجتماع لمناقشة تشكيل الحكومة المقبلة

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الإطار التنسيقي يدعو الحكومة إلى جرد أموال الإقليم وإيداعها إلى الخزينة الاتحادية
حزب بارزاني:لن نحترم حكومة بغداد ولا محكمتها الاتحادية
صالح:موازنة 2022 تخضع لسقف الإنفاق السنوي وسعر بيع برميل النفط وتغطية المشاريع الاستثمارية
المحكمة الاتحادية:سبق للقضاء الأمريكي أن حكم لصالح وزارة النفط الاتحادية بشأن تصدير النفط من قبل الإقليم
تحالف الفتح:الكاظمي لن ينفذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم تصدير النفط من قبل الإقليم
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- رياضية
العراق ضمن المجموعة الثانية ضمن بطولة آسيا بكرة القدم تحت 23 عاماً
مدرب المنتخب الوطني سيغادر إلى أوروبا للبحث عن لاعبين مغتربين
“الفيفا” تقرر إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم
مدرب منتخب الشباب العراقي يستدعي(4) لاعبين محترفين
غداً..الجولة (21) من منافسات دوري كرة القدم الممتاز
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- تحقيقات
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
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- متابعات خاصة
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
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