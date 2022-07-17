البارزاني والنجيفي يبحثان الأزمة السياسية

البارزاني والنجيفي يبحثان الأزمة السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث مسعود بارزاني مع رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية اسامة النجيفي، اليوم الاحد، الوضع السياسي والمعوقات التي تعترض العملية السياسية في العراق.وجاء في بيان لمقر مسعود بارزاني ، إنه استقبل، اليوم، في مصيف صلاح الدین رئيس جبهة الانقاذ والتنمية أسامة النجيفي.واشار البيان الى انه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي والعقبات والمعوقات التي تعترض العملية السياسية في العراق.

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