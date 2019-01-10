البارزاني وبومبيو يؤكدان على تعزيز التعاون بين واشنطن وأربيل

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مصدر:قوة من مكافحة الإرهاب والحشد إنزلت العلم الكردي من مقار الأحزاب الكردية في كركوك
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النزاهة النيابية:أتاوات المسؤولين المتنفذين وراء فساد المشاريع الاستثمارية
ظريف:الوجود الإيراني القوي في العراق وسوريا لـ”محاربة التطرف”!!
الجزائري لايحترم القانون ..رئاسة الجمهورية لم تصادق على تعيينه كمحافظ بغداد
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النزاهة النيابية:أتاوات المسؤولين المتنفذين وراء فساد المشاريع الاستثمارية
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