البارزاني وتولر يؤكدان على تعزيز التعاون بين واشنطن وأربيل

بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث السفير الأميركي الجديد لدى العراق ماثيو تولر، اليوم ، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني آخر المستجدات السياسية والمتغيرات في المنطقة.وقال المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان، إن الأخير “إستقبل اليوم، في صلاح الدين، ماسيو تولير السفير الأمريكي الجديد في العراق”، مبينا أن الطرفين بحثا في اللقاء “الذي حضره ستيف فيكن القنصل الأمريكي في أربيل، تقدم العملية السياسية في الإقليم والأوضاع السياسية وآخر المستجدات والمتغيرات في المنطقة، إضافة إلى التطرق الى تهديدات الفكر المتطرف وإرهابيي داعش وسبل التصدي لداعش وسبل قلعه بشكل جذر”.وهنأ رئيس الحزب الديمقراطي، بحسب البيان “تولر بمناسبة تسنمه مهام عمله الجديد، وتمنى له النجاح”.ومن جانبه، عبر السفير الأمريكي عن تقديره لدور “بارزاني في ترسيخ الإستقرار وحل المشكلات وتقوية العلاقات الثنائية بين كردستان وأمريكا”، مشيدا بــ”جهوده سيادته في مجال تحسين العلاقات بين أربيل وبغداد”.وأكد ماثيو تولر، ان “بلاده تعتبر تحسن العلاقات بين أربيل وبغداد تصب في خدمة مصالح الجانبين وإستقرار العراق والمنطقة”.