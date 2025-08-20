البارزاني وفاغن يبحثان رواتب الإقليم وتصدير النفط

بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق ستيفن فاغن، عدة ملفات سياسية أبرزها استئناف تصدير النفط، ودعم الشركات الأمريكية التي وقّعت اتفاقيات مع حكومة الإقليم، اضافة الى الانتخابات النيابية المقبلة في العراق.

وذكر بيان لمقر بارزاني ، أنه “جرى خلال اللقاء الذي حضرته أيضاً غويندولين غرين، القنصل العام للولايات المتحدة في أربيل، تبادل وجهات النظر بشأن آخر الأحداث والتطورات في المنطقة، والعلاقات بين أربيل وبغداد، واستئناف تصدير النفط، ودعم الشركات النفطية الأمريكية التي وقّعت اتفاقيات مع حكومة الإقليم وفق الدستور والقانون”.