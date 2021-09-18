البارزاني يدعو إلى انتخابات “نزيهة”

البارزاني يدعو إلى انتخابات “نزيهة”
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية فيولا فون كرامون والوفد المرافق لها.وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم أنه خلال اللقاء، قدمت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي نبذة عن عمل البعثة وأنشطتها ومهامها الهادفة إلى مراقبة عملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي، وأشارت إلى أن عمل البعثة يقتصر على مراقبة سير العملية الانتخابية وعدم التدخل فيها بأي شكل من الأشكال.وأبدى رئيس الحكومة تقديره للدور المهم الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات، معرباً عن أمله بأن تُجرى العملية الانتخابية في أجواء سلمية وعادلة وبعيدة عن محاولات التزوير والعنف، ولا سيما في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم (المناطق المختلف عليها).وكذلك أكد مسرور بارزاني استعداد مؤسسات حكومة إقليم كردستان ودوائرها لأيٍ من أشكال التعاون والتنسيق اللازمين مع بعثة الاتحاد الأوروبي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *