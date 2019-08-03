البارزاني يدعو الحكومة الاتحادية إلى إدارة سنجار من قبل أهلها

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تونس..يوم 9 آب المقبل آخر موعد لاستلام طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية
موسكو تدعو واشنطن للتراجع عن نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى
بولتون: ظريف ليس ممثلاً شرعياً لبلاده
البرهان:القوات السودانية باقية في اليمن ضمن التحالف العربي
بومبيو يعلن عن وضع آلية مع بريطانيا لمنع إيران من اختطاف الناقلات النفطية
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غداً..اجتماع وزاري عراقي مصري أردني في بغداد لتعزيز التعاون والتنسيق
تيار الحكمة:هناك إرادة لإقالة وزير المالية
العبادي:عبدالمهدي فاشل دمر البلد باتفاقياته الاقتصادية مع دول الجوار
نائب:10 الآف برميل نفط يوميا من حقول كركوك إلى الأردن بسعر منخفض
ائتلاف المالكي:العائلة البارزانية تعيش عصرها الماسي في ظل عبدالمهدي
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الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
إنطلاق موسم الدجل والنفاق للقوى السنّية في أحياء فقراء ديالى
صفقة..تقاسم العراق بين أمريكا وإيران ومنح إسرائيل مناطق نفوذ آمنة في سوريا
بين التهديد والحوار..واشنطن وطهران والشروط المتبادلة
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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- اذاعة INN