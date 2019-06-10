البارزاني يدعو بغداد وأربيل إلى حل سريع للمشاكل بينهما

البارزاني يدعو بغداد وأربيل إلى حل سريع للمشاكل بينهما
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، الاثنين، حكومتي بغداد واربيل الى ايجاد حلول سريعة للمشاكل بينهما، فيما حذر من أن تهديد “ داعش” مازال مستمرا.وقال البارزاني في كلمة القاها عقب اداء رئيس اقليم كردستان نجيرفان البارزاني اليمين القانونية ، “ادعو الحكومة الفيدرالية وحكومة الاقليم الى ايجاد حلول على وجه السرعة للمشاكل القائمة ولاسيما مشكلة المناطق المتنازع عليها”، مشيرا إلى أن “تلك المشكلة تتعمق يوميا وقد تكون هناك خطورة جدية”.وحذر البارزاني من أن “تهديد داعش مايزال مستمرا”، معربا عن أمله في نفس الوقت بـ”ايجاد حلول للمشاكل والأزمات الاقليمية”، في اشارة للتوتر الإيراني الأميركي. 

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