البارزاني يدعو وزراء حزب طالباني إلى العودة لإجتماعات حكومة الإقليم

البارزاني يدعو وزراء حزب طالباني إلى العودة لإجتماعات حكومة الإقليم
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاثنين، الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني إلى العودة لاجتماعات مجلس الوزراء.وذكر بيان لحكومة إقليم كردستان، أن “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني هنأ الكردستانيين كافة بمناسبة حلول أعياد نوروز السعيدة”.ودعا بارزاني، بحسب البيان، المواطنين إلى “الحفاظ على نظافة البيئة ونقاء طبيعة كردستان الخلّابة خلال نزهاتهم وسفراتهم، وكذلك الالتزام بالتعليمات المرورية وتجنب السرعة أثناء قيادة السيارات”.وأضاف، أن “نوروز يمثل رمزاً للوحدة والتكاتف والنصر والحرية للشعب الكردستاني”، مؤكداً على “تضامن شعب كردستان وتعاضده، من أجل حماية المنجزات الوطنية والدفاع عن الحقوق الدستورية”.ودعا بارزاني، “نائب رئيس الوزراء والفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني إلى العودة لاجتماعات مجلس الوزراء بعد انتهاء عطلة عيد نوروز، لمناقشة جميع المشاكل في مكانها وموقعها الرسمي، والعمل معاً لتقديم كل ما يستحقه شعب كردستان من خدمات، وتنفيذ برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كردستان”. 

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