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- شبكة اخبار العراق
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البارزاني يشكر تولر على تمرير حصة الإقليم في قانون الموازنة!!
التيار الصدري:نيجيرفان طالب إعفاء الإقليم من إرسال إيرادات المنافذ والنفط!!
القانونية النيابية تسحب قانون الخدمة الاتحادي من اللجنة المالية
السيادة العراقية في الجيب الخلفي لإيران..الأعرجي يستمع لأوامر شمخاني
مصدر:تحالف”العزم” هدفه الحصول على وزارات التجارة والصناعة والكهرباء “وزارات الخبزة”
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البارزاني يشكر تولر على تمرير حصة الإقليم في قانون الموازنة!!
ائتلاف النصر:على الحكومة الإبتعاد عن المجاملات في تعاملها مع الإقليم
نائب:التحالفات الاقتصادية بين العراق والدول العربية لم تصل الى مرحلة التنفيذ الفعلي
برلماني كردي:حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم بربطها مع بغداد مباشرة
العراق وإيران يوقعان على وثيقة التعاون في توظيف الإيرانيين في مؤسسات الدولة العراقية !
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- رياضية
نادي الكهرباء يعلن عن تسمية أحمد صلاح مدرباً لفريق كرة القدم
الهيئة التطبيعية تعلن عن قرب تعاقدها مع مدرب هولندي
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يكشف عن أفضل لاعب في الدور الربع النهائي
العيداني “يتعهد”بعدم قيام الميليشيات باختطاف الفرق المشاركة في بطولة خليجي 25
العراق يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في أولمبياد طوكيو
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- تحقيقات
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
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- متابعات خاصة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
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