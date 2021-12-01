البجاري:إنطلاق الحوارات بين الكتل السياسية لتوزيع المناصب في الحكومة المقبلة

البجاري:إنطلاق الحوارات بين الكتل السياسية لتوزيع المناصب في الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الفائزة بالانتخابات زهرة البجاري، الأربعاء، البدء في مشاروات توزيع المناصب في الحكومة الجديدة.وقالت البجاري في تصريح صحفي: إن “ أن “القوى السياسية ستبدأ  في الحوارات لتوزيع المناصب حسب الحصص وتوافقات جدية بشأن اختيار المناصب الرئاسية، ”.وأشارت إلى أن “المحادثات الرسمية بين القادة السياسيين ستتطرق لتشكيل المناصب الرئاسية وستبدأ في غضون الأيام المقبلة”.

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